Conte: "Il mio contratto non è importante. Su Kane, CR7 ed Eriksen..."

Big-match in programma questa sera, alle 21.15, in Premier League: a Old Trafford, nel turno (l'undicesimo) infrasettimanale, si daranno battaglia Manchester United e Tottenham. Antonio Conte, tecnico degli Spurs, ha toccato diverse tematiche di attualità nella conferenza stampa di presentazione al match, a cominciare da Harry Kane.

Conte su Kane: "Mondiali imminenti? Non tirerà mai indietro la gamba" Alla domanda se ritenesse se le prestazioni del numero 10, pilastro della nazionale inglese, potessero da qui in avanti essere influenzale dagli imminenti Mondiali, il tecnico salentino ha risposto: "Harry è un campione assoluto, un grande professionista, non è certo uno di quei giocatori che tira indietro la gamba nei contrasti. E non lo farà nemmeno ora, in questa particolare situazione, che riguarda tanti altri giocatori".