Cristiano Ronaldo contro Ten Hag: la clamorosa decisione e la replica al veleno

MANCHESTER (Inghilterra) - La rabbia di Cristiano Ronaldo esplode contro il tecnico dello United Ten Hag. Il fuoriclasse portoghese è rimasto 95' in panchina nella sfida tra i Red Devils e il Tottenham di Antonio Conte. Una scelta che lo ha mandato su tutte le furie. L'ex juventino ha lasciato la panchina per avviarsi negli spogliatoi prima del triplice fischio del direttore di gara. Il tecnico ha chiuso la sfida utilizzando solo tre dei cinque cambi che aveva a disposizione.

La risposta di Ten Hag a Ronaldo

Ronaldo (che in questa stagione ha collezionato solo 12 presenze tra campionato ed Europa League, segnando due gol), ha mostrato grande nervosismo. Ten Hag, interpellato dai cronisti a fine partita, ha dichiarato: "Ci occuperemo di questo giovedì. L'ho visto partire ma non gli ho parlato dopo. Non ci faccio caso, vogliamo concentrarci su questa squadra, è stata una magnifica prestazione di tutti e 11 i giocatori, sono stati 11 giocatori che difendono, 11 giocatori che attaccano. C'era anche molta dinamica in attacco. Stasera festeggiamo il risultato e il resto ci occuperemo giovedì".