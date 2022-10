Evra e il clamoroso "tradimento" alla Juve: il gesto in diretta tv scatena i tifosi

Patrice Evra è una vera forza della natura dalla spiccata vena comica. I suoi video social dedicati alla Juventus, con tanto di parrucche a tema e jingle musicali confezionati per l'occasione, sono diventati via via un appuntamento fisso per i tifosi bianconeri, a cui è rimasto molto legato anche dopo aver lasciato Torino nel 2017. Ma il cuore del 41enne nato a Dakar non batte solo per la Juve, come ha fatto capire lui stesso con un clamoroso "tradimento" perpetrato in diretta tv che ha fatto scatenare i tifosi. Ha fatto rapidamente il giro dei social il divertente gesto che l'ex Manchester United ha compiuto davanti ai colleghi, a bordo campo per commentare la sfida di Premier contro il Tottenham di Conte.