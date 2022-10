Van Dijk, il gesto antisportivo in campo diventa virale: tifosi furibondi

LIVERPOOL (Inghilterra) - Il Liverpool di Jurgen Klopp tenta una difficile risalita. I ' Reds ' superano 1-0 il West Ham nel turno infrasettimanale di Premier League , cogliendo così la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il prestigioso successo di domenica scorsa contro il Manchester City di Pep Guardiola . Tre punti d'oro per Salah e compagni che devono ringraziare non solo Darwin Nunez , autore del gol decisivo contro gli ' Hammers ' ma soprattutto Alisson . L'ex portiere della Roma ha infatti parato a Bowen un calcio di rigore al tramonto del primo tempo. Un episodio che ha inevitabilmente mutato la trama del match ma, intorno al quale, si sono scatenate infuocate polemiche.

Van Dijk nella bufera

Alcune immagini che circolano sul web mostrano infatti il difensore del Liverpool Virgil van Dijk che, prima della battuta del rigore di Bowen, affonda i tacchetti delle sue scarpe da gioco sul dischetto per poi dileguarsi con aria indifferente. L'intento dell'olandese è chiaro: rendere irregolare il terrone e, di conseguenza, più difficoltosa la battuta del calcio di rigore per gli avversari. Un dettaglio che non è passato inosservato tra i tifosi del Liverpool che hanno elogiato il centrale olandese: "La cattiveria di Van Dijk è ciò di cui questa squadra ha bisogno", scrive un utente su Twitter. Altri fan dei 'Reds' sottolineano invece l'epicità del gesto, trattandosi per loro di "Un'opera d'arte d'epoca", oltre a etichettare Van Dijk come "leggenda". C'è anche il rovescio della medaglia: tanti altri tifosi, soprattutto quelli del West Ham, sostengono che il comportamento di Van Dijk sia stato "antisportivo" e "vergognoso". "Disgustoso, merita una lunga squalifica", sentenzia un deluso fan degli 'Hammers' a caldo mentre sono in tanti a puntare il dito contro l'imprecisione di Bowen dagli undici metri: "Non ho alcun problema con questa 'giocata', ma il rigore è stato battuto malissimo!".