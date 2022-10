Cristiano Ronaldo, clamorosa multa del Manchester United: il retroscena

Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla partita tra il Chelsea e il Manchester United, sfida di cartello della 13ª giornata di Premier League. E la sua esclusione è dovuta a motivi disciplinari dopo aver clamorosamente abbandonato la panchina di Old Trafford durante la partita contro il Tottenham, vinta 2-0 dai Red Devils. Sono queste, al momento, le uniche “certezze” sul futuro prossimo di CR7, il cui rapporto con il tecnico olandese e in generale con il mondo United sembra sempre più compromesso.

"Manchester United, multa di 1,5 milioni per Ronaldo" L’altro punto fermo è che oltre all’esclusione dai convocati, decisa da Ten Hag che ha parlato in conferenza stampa di “comportamento inaccettabile e molto grave”, Ronaldo è stato colpito da una multa decisa dalla società e ovviamente avallata dall’allenatore. Non ci sono ovviamente comunicazioni ufficiali circa l’ammontare dell’ammenda, ma secondo il 'Daily Star' Ronaldo dovrà versare al club l’astronimica cifra di un milione di sterline, circa 1,5 milioni di euro. In sostanza CR7 dovrà rinunciare a due settimane del proprio stipendio, pari a circa 25 milioni di euro netti all’anno, ma dovrà anche scusarsi con i compagni all’interno dello spogliatoio, dopo averlo fatto su Instagram all’indomani del “fattaccio”. Ronaldo-Ten Hag, tutti i precedenti L’aggravante per Ronaldo sarebbe quella di aver lasciato la panchina quando ancora Ten Hag aveva la possibilità di effettuare due sostituzioni, privando quindi il tecnico di un’alternativa e la squadra dell’eventuale contributo che Cristiano avrebbe potuto fornire per gestire il vantaggio. Saranno le prossime settimane a chiarire se questo ennesimo screzio porterà alla separazione tra le parti a gennaio, considerando che il contratto di Ronaldo con il Manchester scadrà il prossimo 30 giugno. Già la scorsa estate Ronaldo aveva assunto un comportamento simile in estate, lasciando Old Trafford anzitempo subito dopo essere stato sostituito contro il Rayo Vallecano durante un’amichevole, ma in quell’occasione Ten Hag decise di non punire il giocatore.