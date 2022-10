Clamoroso al Pallone d'Oro: nessuno ha votato Ronaldo! Svelata la classifica

Clamoroso: Cristiano Ronaldo non ha ricevuto un singolo voto al Pallone d'Oro, arrivando 20esimo in classifica. A svelare la graduatoria è il Sun che cita come fonte i social. Il 37enne portoghese l'anno passato, con il Manchester United, è riuscito – pur in una stagione difficile – a segnare 24 gol in 38 partite. Nella classifica del Pallone d'Oro, però, ha avuto il risultato peggiore dal 2005.

Cristiano Ronaldo: delusioni continue in questo 2022 Ben 19 giocatori hanno preceduto Cristiano Ronaldo, cinque volte vincitore del Pallone d'Oro. Il suo ex compagno al Real Madrid, Karim Benzema, come sappiamo ha vinto il premio dominando le votazioni. Ha preso 549 voti , oltre 300 in più rispetto ai 193 del secondo, Sadio Mané. Si tratta del più ampio margine da quando proprio Cr7 battè Leo Messi nel 2016, con 429 voti in più.