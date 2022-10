Premier League, Haaland non si ferma. Figuraccia Liverpool. Pari tra Chelsea e Man Utd

LONDRA (Regno Unito) - Termina in parità il posticipo del sabato tra Chelsea e Manchester United . A Stamford Bridge è 1-1 tra i Blues di Potter , che si portano in vantaggio a cinque minuti dalla fine grazie a un rigore trasformato con la "consueta" freddezza da Jorginho , prima di subire il pari allo scadere da parte dei Red Devils con l'ex Real Madrid Casemiro , che batte Kepa con la certificazione della goal-line technology . Un risultato che mette in salvo Ten Hag dalle critiche per l'esclusione di Cristiano Ronaldo.

Haaland non perdona: Guardiola batte De Zerbi

Ancora una sconfitta per De Zerbi, a secco di vittorie sulla panchina del Brighton, e ancora una doppietta per Haaland, che trascina il Manchester City di Guardiola a un solo punto dall'Arsenal, impegnato domani a Southampton. I padroni di casa si impongono 3-1 grazie all'uno-due del norvegese nel primo tempo, il secondo gol su calcio di rigore, e alla rete della sicurezza firmata da De Bruyne, che risponde al tentativo di Trossard di rimettere in partita gli ospiti.

Impresa Nottingham: Liverpool al tappeto

Storica impresa del Nottingham fanalino di coda, che trova un incredibile 1-0 ai danni di un Liverpool in risalita dopo un avvio di stagione incerto. E' Awoniyi in apertura di ripresa a castigare la squadra di Klopp, che resta a quattro lunghezze dalla zona Champions League, e a regalare all'ex atalantino Freuler il secondo successo in campionato.

Everton, vittoria e aggancio sul Crystal Palace

Bella vittoria per l'Everton, che a Goodison Park si impone 3-0 sul Crystal Palace, agganciandolo a quota 13 punti a metà classifica, seppure con una partita in più. La sblocca subito Calver-Lewin, in gol all'11', nella ripresa il raddoppio di Gordon al 65' e il tris che chiude il match di McNeil all'84'.

