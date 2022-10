Haaland non si ferma più e mette a segno un'altra doppietta. Questa volta la vittima è il Brighton guidato da De Zerbi. Il match finisce 3-1 grazie alla rete di De Bruyne che dopo il momentaneo gol del 2-1 del Brighton ristabilisce le distanze. Per il Manchester City si tratta dell'ottava vittoria in campionato mentre l'attaccante norvegese con i 2 gol realizzati contro il Brighton sale a quota 17 gol in campionato.