Conte nella bufera: i tifosi chiedono l’esonero sui social

LONDRA (Regno Unito) - La vita dell'allenatore si rivela dura a tutte le latitudini e più si sale di livello, più aumentano aspettative e pressioni. Lo sta certificando una volta di più Antonio Conte, terzo in classifica in Premier League con il Tottenham e in piena corsa per approdare agli ottavi di Champions League, eppure nell'occhio del ciclone dopo i ko con Newcastle e Manchester United, che hanno portato a tre le sconfitte negli ultimi cinque match di campionato per gli Spurs.