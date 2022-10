Emery, ufficiale: lascia il Villarreal ed è il nuovo tecnico dell'Aston Villa!

Clamoroso cambio in panchina tra Liga e Premier League : Unai Emery lascia il Villarreal e si trasferisce all' Aston Villa . Dopo le voci sull'interessamento al tecnico spagnolo, il club inglese ha deciso di pagare i 6 milioni di clausola al club spagnolo per liberare il loro tecnico. Il passaggio tra le due squadre è stato ufficializzato con due comunicati. Emery dovrà ora aspettare il visto: probabile il suo debutto contro il Manchester United il 6 novembre.

Emery ritorna in Premier League

Emery, quattro Europa League vinte in carriera e una semifinale di Champions raggiunta lo scorso anno, lascia il Villarreal al settimo posto in campionato. In Inghilterra troverà un Aston Villa in crisi, che ha esonerato Gerrard e che si trova attualmente al quindicesimo posto. Per il tecnico spagnolo è un ritorno in Premier League, visto il periodo all'Arsenal nel 2018-2019.