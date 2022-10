Cala il sipario sulla tredicesima giornata di Premier League, che si chiude con il successo del West Ham contro il Bournemouth. Ripartono così i londinesi, dopo due gare senza successi e reduci dalla sconfitta contro il Liverpool. Il West Ham vince per 2-0 grazie alle reti di Zouma al 45' e Benrahma al 92' e sale così al decimo posto con 14 punti. Per Scamacca, partito titolare, 74 minuti in campo senza però riuscire ad essere incisivo.