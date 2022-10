Ronaldo: lo United lo reintegra in rosa per l'Europa League

Cristiano Ronaldo torna in rosa: è stato reintegrato da Ten Hag, tecnico del Manchester United, in vista della partita di domani in Europa League contro lo Sheriff. La decisione è stata presa dopo un colloquio tra l'allenatore olandese e il giocatore portoghese, che ora potrebbe anche scendere in campo.

Ronaldo: per punizione si è allenato da solo Ronaldo era stato punito per essersi rifiutato di entrare in campo nella partita vinta dallo United per 2-0 contro il Tottenham. Cr7 aveva lasciato la panchina e si era recato negli spogliatoi senza aspettare che il match finisse, all'89'. Oltre all'esclusione dalla rosa, il portoghese era stato costretto ad allenarsi da solo e lontano dalla prima squadra.