Cristiano Ronaldo "come Allegri": la dura reazione ai tifosi invadenti

Anche se alcuni suoi atteggiamenti dividono e fanno discutere, Cristiano Ronaldo resta uno dei giocatori più amati e acclamati del Manchester United e non solo. CR7 calamita l'attenzione dei tifosi, forse anche troppa: è virale sul web il video del portoghese mentre chiede "calma" con gesti eloquenti ai fan che, impazziti per il suo arrivo, gli chiedevano energicamente autografi e selfie. Una reazione "alla Allegri" , che del suo "calma" in campo e nelle conferenze stampa ne ha fatto un mantra.

La tifosa ignorata da Ronaldo

Il video sui social è stato pubblicato da una tifosa ossessionata da Cristiano Ronaldo, tale "Emma Ten Ham" (nome su Twitter), che ha scritto un lungo post, spiegando quello che è successo: "Non pensavo che questo video diventasse virale. Quello che volevo mostrare è che sfortunatamente, per una ragione o un'altra, Cristiano non ha autografato la mia maglietta. Ha firmato quelle di tutta la fila, tranne la mia". Emma è stata ignorata: "Ho aspettato sotto la pioggia come tutti gli altri, aspettavo quel momento da 20 anni". "Se possiamo usare la potenza di Internet e di questo video per raggiungere lo United o Cristiano, sarò grata per sempre a tutti voi", ha concluso.