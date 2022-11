Ronaldo Instagram: il bug gli fa perdere 3 milioni di follower

Nonostante il periodo poco fortunato che sta passando, Ronaldo resta un'icona del calcio mondiale. Uno dei migliori al mondo insieme a Leo Messi. Cr7 ha segnato 450 gol in 483 presenze con il Real Madrid e in tutta la carriera, con i club, è arrivato a oltre 700 reti. Secondo una ricerca Nielsen Gracenote (via Bbc), il seguito sui social media dell'ex Juve è cresciuto del 48 per cento nell'ultimo anno. Su Instagram, il giocatore pubblica regolarmente aggiornamenti su partite e allenamenti, oltre a promozioni pubblicitarie. Rispetto a Messi, ha 80 milioni di follower in più (l'argentino ha visto crescere il suo seguito nell'ultimo anno del 38 per cento).