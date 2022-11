Mondiali, la Premier contro l'Argentina: il rifiuto che farà discutere

LONDRA (Inghilterra) - I club della Premier League respingono la richiesta della Federazione argentina che aveva avanzato l’istanza di avere in anticipo i propri giocatori in vista dei Mondiali. I dirigenti inglesi bocciano la possibilità di escludere i calciatori dall'ultimo turno della Premier League prima dell’inizio della Coppa del Mondo del Qatar.

Fronte comune

L’indiscrezione arriva direttamente dall’Inghilterra dove - secondo Sportsmail - un club si è visto recapitare la richiesta dell’AFA che chiedeva di svincolare il giocatore in anticipo in vista del torneo in programma in Qatar dal dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. Ma il club in questione avrebbe informato le altre squadre della Premier League che intendono fare fronte comune contro la richiesta della federazione argentina.