Cristiano Ronaldo, Ten Hag è stufo: "Chiedetelo a lui..."

MANCHESTER - Da caso a tormentone, ormai in casa Manchester United si parla solo di Cristiano Ronaldo . Eppure Ten Hag più volte ha messo un punto alla questione, spendendo parole di grande stima nei confronti di CR7, nonostante il portoghese abbia pagato (con multe e scelte tecniche) sulla sua pelle l'eccesso di alcuni comportamenti fuori dalle righe (vedi il rifiuto di entrare in campo contro il Tottenham). Per il tecnico dei Red Devils ormai è una questione chiusa.

"Chiedetelo a lui"

Durante la conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Europa League contro la Real Sociedad, Ten Hag l'ha ribadito, con tono piccato: "Se volete sapere come si sente, chiedetelo a lui, non a me. Cristiano è molto professionale, è un leader di questo gruppo e un giocatore molto importante per la squadra. In campo è una minaccia per ogni difesa", ha risposto stizzito, stufo di dover sopportare ogni volta le domande dei giornalisti su Ronaldo.