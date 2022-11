Conte, il Mondiale e l’Italia: la frase che ha fatto arrabbiare gli inglesi

Antonio Conte perde la pazienza e critica aspramente la gestione del calendario nel Regno Unito. Il tecnico italiano lamenta il poco tempo a disposizione per preparare alcuni match, subito dopo la fine del Mondiale in Qatar. "Sapevamo di questa situazione, sapevamo che era folle mettere una Coppa del Mondo durante il campionato e la Champions League. Ma questo tipo di calendario è pazzesco".

"Un calendario pazzesco"

Conte non usa giri di parole: "Onestamente, è molto strano che in Inghilterra iniziamo a giocare tre giorni dopo la finale della Coppa del Mondo. Siamo l'unico paese che lo fa. Italia, Francia, Spagna, Portogallo e altri si stanno prendendo del tempo per riposare e respirare un pò", ha dichiarato l'ex tecnico di Juventus e Inter. "Penso che sia pazzesco che il 21 dicembre, tre giorni dopo la finale, giocheremo una partita della Carabao Cup. Dopo altri tre giorni devi giocare in Premier League".