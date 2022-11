Manchester United ko, furia Ten Hag: "Abbiamo cercato troppo Ronaldo"

Manchester United a picco, Ten Hag processa la squadra

Al Villa Park matura quindi la quarta sconfitta in campionato per i Red Devils, che pagano la partenza ad handicap con due ko nelle prime due giornate e gli atavici problemi in attacco, il peggiore delle grandi dopo solo quello del Chelsea. United a segno solo su autogol di Ramsey nel finale del primo tempo per una prestazione che ha mandato su tutte le furie Erik Ten Hag, impietoso nell’analizzare gli errori commessi dai giocatori: "L'Aston Villa ha vinto con merito, non siamo stati bravi a leggere la partita. Abbiamo subito i primi due gol per distrazioni senza guardare la palla e non siamo stati compatti. Abbiamo fallito tutti gli uno contro uno e questo è molto frustrante".

Ronaldo titolare, Ten Hag stronca la squdra: "Troppi cross in area"

Sul banco degli imputati non può quindi che finirci anche Cristiano Ronaldo, schierato titolare e in campo fino al 90' per la seconda partita consecutiva di campionato (non era mai successo in stagione), ma protagonista di una prestazione largamente insufficiente, tra una chiara occasione da rete mancata e tante iniziative andate storte. Anzi, il portoghese si è fatto anche ammonire per una rissa con Tyrone Mings. Nel post-gara Ten Hag non si è soffermato sulla prova di CR7, contestando però le scelte dei compagni di far piovere troppi palloni in mezzo diretti proprio al numero 7: "Buttare tanti palloni in area è stata una scelta ottusa. Avremmo dovuto attaccare in modo diverso" la drastica critica dell'ex allenatore dell'Ajax.