Tifosi del Leeds pazzi di Gnonto: coro a luci rosse per lui

LEEDS (Regno Unito) - Nonostante il poco spazio trovato finora in Premier League, Wilfried Gnonto sta gradualmente conquistando il cuore dei tifosi del Leeds United, formazione in cui milita dallo scorso settembre. Il 19enne talento della nazionale di Roberto Mancini ha raccolto appena 2 presenze in campionato, ma è stato protagonista dell'ultimo successo al cardiopalma dei Peacocks, che si sono imposti per 4-3 in rimonta sul Bournemouth sabato scorso.