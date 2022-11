"Haaland ha firmato l'accordo di sponsorizzazione più ricco nella storia del calcio"

Erling Haaland rischia di diventare a breve il calciatore più ricco del mondo. Il suo manager Rafaela Pimenta, ha infatti svelato la chiusura di un importante accordo pubblicitario, che lo vede protagonista. "Da quando faccio questo mestiere, ormai 20 anni, non mi era mai capitato di discutere un numero di partnership possibili come sta accadendo con Haaland”, ha dichiarato Pimenta. “Presto annunceremo una nuova sponsorizzazione, quella che firmeremo per Haaland sarà il più grande accordo nella storia del calcio”. Sulla possibilità che Haaland arrivi a valere un miliardo: "Quando ho parlato del valore di Haaland ho considerato tutto: trasferimento e immagine. Non so se nel futuro prossimo ci sarà un club che pagherà un miliardo per un giocatore. In un futuro lontano sì, ma in un futuro prossimo non so dirlo."