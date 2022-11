Carabao Cup, Bruno Fernandes trascina il Manchester United alla rimonta sull'Aston Villa

A Old Trafford vittoria rocambolesca in Coppa di Lega per i Red Devils di Ten Hag, che dopo essere andati in svantaggio per due volte, si impongono per 4-2 sulla formazione di Emery. Decisivo l'ex di Udinese e Samp