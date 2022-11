Haaland e la confessione in un video: "Ci sono solo due cose che mi terrorizzano"

MANCHESTER - "Nazionale? È sempre un piacere e un orgoglio giocare con la mia Norvegia. Ho vissuto in Inghilterra qualche anno, ma sono stato molto di più in Norvegia perciò è stata una scelta naturale per me. Sono norvegese e ne sono orgoglioso. Sono sempre dei bei momenti quando indossi la maglia della Nazionale". Sono le parole di Erling Haaland, che ha parlato ai microfoni di Goal. Momento d'oro per l'attaccante del Manchester City, attualmente a quota 23 gol in 16 partite: "Anche al debutto in Premier League ho segnato subito ed è stato un momento d'orgoglio. Ma ho ancora più fame, è una bella sensazione e voglio averla sempre di più".