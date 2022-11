Eriksen trascina lo United, De Zerbi sconfitto da Emery

LONDRA (INGHILTERRA) - Vittoria all'ultimo tuffo e chiusura di 2022 con il sorriso per il Manchester United , che passa al 93' sul campo del Fulham (1-2). Con Cristiano Ronaldo ancora assente a vestire i panni del mattatore è stato l'ex interista Christian Eriksen : il danese ha siglato il vantaggio dei ' Red Devils ' al 14' e nel finale, dopo il pari dei londinesi firmato da James (61'), ha sfoderato nel recupero l'assist vincente per Garnacho . Con questo successo la squadra di Ten Hag resta a ridosso della zona Champions .

Aston Villa corsaro a Brighton: De Zerbi ko

Sconfitta interna per il Brighton di Roberto De Zerbi: l'Aston Villa sbanca in rimonta l'Amex Stadium (1-2). Padroni di casa in vantaggio con Mac Allister dopo appena un giro di lancetta ma il pareggio non tarda ad arrivare e lo firma Ings al 10'. Nella ripresa, è ancora l'ex attaccante del Liverpool a segnare al 54' il gol del sorpasso e la sua personale doppietta. Un successo di importanza capitale per i 'Villans' di Unai Emery che salgono a quota 18 punti, a +5 sulla zona retrocessione. Passo indietro per i 'Seagulls' di De Zerbi: il Brighton resta infatti inchiodato al settimo posto a quota 21 punti e a braccetto con il Chelsea dell'ex tecnico Potter.

