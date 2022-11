Cristiano Ronaldo senza freni, distrutti Manchester United e Ten Hag: "Traditori"

Ronaldo-Ten Hag, è rottura

Chiusa una prima parte di stagione particolarmente sofferta sul piano personale per i rapporti con Erik Ten Hag e in generale con l’ambiente dei Red Devils, Cristiano Ronaldo non ha risparmiato critiche spiegate nei confronti del tecnico olandese e in generale dell'ambiente-United: “In questi mesi ho vissuto i momenti più difficili della mia vita, a livello professionale e umano. Mi sento tradito dal Manchester United, non rispetto Ten Hag perchè lui non mostra rispetto verso di me. Mi sono sentito tradito, ho percepito che alcune persone non mi volevano, non solo quest'anno, ma anche l'anno scorso. Mi hanno dipinto come la pecora nera e non so perché. E se non mi rispetti, io non ti rispetterò mai".

Ronaldo stronca anche Rangnick e Rooney

A proposito di allenatori, Ronaldo ha poi parlato degli altri due tecnici che si sono succeduti sulla panchina di Old Trafford nella passata stagione, dichiarando di "rispettare" Ole-Gunnar Solskjaer, per poi stroncare Ralf Rangnick: "Se non sei neppure un allenatore, come puoi pensare di allenare il Manchester United? Io non l'avevo mai sentire nominare". Parole taglienti anche nei confronti di Wayne Rooney: "Non so perché mi critichi in modo così duro, forse perché lui ha chiuso la sua carriera, mentre io sto giocando ancora ad alti livelli". C'è spazio anche per un ringraziamento ai tifosi del Liverpool e alla Famiglia Reale per il sostegno ricevuto dopo la morte di uno dei due gemelli di Cristiano e Georgina Rodriguez: "La mia famiglia è tutto per me, ancora di più dopo quello che abbiamo passato quest'anno. I messaggi ricevuti mi hanno emozionato, non me lo sarei mai aspettato. Dal Manchester invece non ho ricevuto alcun tipo di conforto".

Cristiano Ronaldo e la citazione di Picasso

Infine, altre durissime parole riguardo la società-Manchester United e l'incapacità di tornare competitivi dopo la lunga e gloriosa era di Sir Alex Ferguson. Con tanto di citazione illustre...: “Non so cosa sia successo dopo che Sir Alex ha smesso di allenare, ma il club ha smesso di evolversi. Nulla è cambiato in meglio da quando sono tornato. I tifosi devono sapere che sono tornato per provare ad aiutare il club, ma c’è qualcosa che ci impedisce di essere al livello di City, Liverpool e Arsenal. Io amo questa squadra, i tifosi sono dalla mia parte, ma se la società ha piani diversi non c’è problema. Come diceva Picasso devi distruggere per ricostruire, ed evidentemente hanno deciso di iniiare da me. I tifosi per me sono molto importanti ed è per questo che ho deciso di fare questa intervista: ho pensato fosse arrivato il momento giusto".