Ronaldo, la reazione del Manchester United: i giocatori si ribellano!

Il calcio di club è andato in vacanza pure in Inghilterra per fare spazio ai Mondiali, anche se la pausa della Premier League sarà più breve di quella della Serie A e degli altri campionati top d’Europa. Tuttavia, prima che le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori si concentrino sulla rassegna iridata in Qatar e in particolare sul percorso dell'Inghilterra di Gareth Southgate, vice campione d'Europa, a tenere banco è l’eco del durissimo sfogo di Cristiano Ronaldo contro il Manchester United e il tecnico Erik Ten Hag .

Ronaldo attacca il Manchester United, separazione in vista

L’attaccante portoghese, che ha parlato in esclusiva al 'Sun' nell’intervista rilasciata a Piers Morgan, sembra avere rotto in via definitiva con l’ambiente e la conferma arriva dalla reazione alle parole di CR7 avuta dai tifosi, ma anche dai compagni di squadra. Se infatti sui social i sostenitori dei Red Devils non hanno esitato a criticare duramente le picconate di Cristiano, auspicando che la seconda e poco felice esperienza dell’attacante a Old Trafford si concluda il prima possibile, secondo quanto riportato dal 'Mirror' ancora maggiore sarebbe lo sconcerto della squadra.

"Lo spogliatio dello United si ribella a Ronaldo"

Lo spogliatoio e la stessa società non erano infatti al corrente dell’intervista di Ronaldo: il club è venuto a conoscenza dell’accaduto solo durante il viaggio di ritorno dopo la partita vinta in extremis in casa del Fulham nell’ultima gara dell’anno solare. Quanto ai compagni di squadra, il sentimento prevalente è quello di un "forte disappunto", nonché di "profonda sorpresa" per la mancanza di rispetto nei confronti della sociertà e del tecnico Ten Hag e per le turbative portate nello spogliatoio, dopo mesi già ricchi di momenti di tensione tra Ronaldo e il gruppo.

Ronaldo, obiettivo Qatar dopo lo sfogo contro Ten Hag

La medesima opinione è ovviamente condivisa da Ten Hag e dai vertici della società, pronti a prendere in considerazione “qualsiasi tipo di opzione” nei confronti del giocatore appena il gruppo si ritroverà dopo la lunga pausa per i Mondiali. La prima partita dello United è in calendario per il 20 dicembre in Coppa di Lega contro il Burnley, ma ad oggi appare difficile immaginare la presenza di Cristiano tra i convocati: quel giorno mancheranno meno di due settimane all’apertura del mercato di gennaio, che dovrebbe vedere Ronaldo tra gli attori principali, magari dopo un Mondiale vissuto da protagonista.