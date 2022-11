Caso Ronaldo, la risposta del Manchester United in un comunicato

MANCHESTER - "Il Manchester United prende atto della copertura mediatica relativa a un'intervista di Cristiano Ronaldo. Il club valuterà se rispondere dopo che saranno stati stabiliti tutti i fatti. Il nostro obiettivo rimane quello di prepararci per la seconda metà della stagione e continuare lo slancio, le convinzioni e l'unione che si stanno costruendo tra giocatori, manager, staff e fan". Con questo comunicato lo United risponde all'intervista di CR7 e prende tempo, in attesa magari di una punizione esemplare per l'ex Juve, ora impegnato con il Portogallo ai Mondiali.