"Casadei non si è pentito di essersi trasferito al Chelsea"

Il centrocampista del Chelsea Cesare Casadei, arrivato in estate a Londra dall' Inter per una cifra di 12,6 milioni di sterline , insiste al Sun nel confermare di non essersi pentito di essersi trasferito ai Blues nonostante non abbia ancora giocato neanche un minuto in prima squadra.

Casadei sulla scelta del Chelsea: "Decisione non facile, ma l'ho accolta a braccia aperte"

Casadei, che la scorsa stagione è stato nominato giocatore della stagione nell'Under 19 dell'Inter, ha firmato in estate un contratto di ben sei anni dal Chelsea.

Al momento nessuna presenza in Premier League con i "grandi", ma si è dovuto accontentare dell'Under-23 e dell'EFL.

In generale, ha totalizzato tre gol e un assist con i giovani Blues e ad agosto è stato anche espulso nella gara contro il Sutton United. Nonostante tutto questo, al Sun, Casadei rivela la sua felicità e il suo entusiasmo nel trovarsi al Chelsea:

"Quando è arrivata l'offerta e ho avuto l'opportunità di fare questa nuova esperienza, l'ho presa a braccia aperte. Non è stata una scelta facile da fare e non è stato facile nemmeno all'inizio perché non conoscevo bene la lingua e la sto ancora imparando. Ma avevo voglia di farlo per uscire dalla mia zona di comfort: per il momento mi sto divertendo ed è un'esperienza super positiva. Sono cresciuto umanamente, perché ho dovuto iniziare a cavarmela da solo. Vivo a 20 minuti da Cobham e studio l'inglese 3-4 volte a settimana con un insegnante, sono migliorato anche in questo rispetto all'inizio ma devo impararlo bene, al di là del calcio, perché è una lingua che oggi bisogna conoscere. Qui in Inghilterra c'è più intensità, la velocità di gioco è più alta. Come l'allenamento: si lavora molto meno a secco e quasi tutto con la palla, a partire dal riscaldamento".