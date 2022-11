Varane risponde a Cristiano Ronaldo: è il primo del Manchester United!

La prima parte di stagione del Manchester United si è conclusa con la vittoria di misura in casa del Fulham, firmata da un altro gol di Alejandro Garnacho , il secondo realizzato dal talentino argentino classe 2004 dopo quello in Europa League contro la Real Sociedad, su assist di Cristiano Ronaldo .

Ronaldo-Manchester United, si lavora per l'addio

Sarà l’ex il giocatore in grado di far dimenticare ai tifosi dei Red Devils la rottura con il portoghese dopo l’intervista-shock rilasciata da CR7 al ‘Sun’? Se ne saprà di più dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar, ma nel frattempo il gruppo squadra dello United non ha preso posizione, almeno ufficialmente, in merito allo sfogo dell’illustre compagno. A rompere il silenzio è stato Raphaël Varane, che non si è sottratto alle domande sul caso dal ritiro della nazionale francese.

Varane, messaggio a Ronaldo: "Facciamo tutti parte di un gruppo"

Il difensore, campione del mondo nel 2018 con i Bleus, è peraltro il giocatore che conosce meglio Ronaldo tra quelli dell’attuale rosa dello United, avendo condiviso lo spogliatoio con Cristiano anche per sette stagioni al Real Madrid: “Quanto successo ci ha ovviamente colpito tutti - ha detto il francese - Cerchiamo di seguire tutto quello che si sta dicendo, ma anche di restarne distaccati, anche se non è facile quando è coinvolto un giocatore come Ronaldo”. Il prosieguo dell’intervista sembra però contenere un messaggio indiretto per l’amico…: “Siamo tutti parte di una squadra e nessuno può cambiare la situazione da solo. Logicamente mi auguro sempre il meglio per la mia squadra, quindi accetteremo qualunque decisione verrà presa e continueremo a dare il meglio di noi stessi”.

Ronaldo e il giallo della chat WhatsApp

Varane è stato quindi il primo giocatore a prendere pubblicamente posizione sul caso Ronaldo, ma a livello di indiscrezioni lo spogliatoio dello United, già indispettito in estate dalle bizze comportamentali del portoghese, al netto della tragedia famigliare vissuta con la morte di uno dei due gemellini messi al mondo dalla compagna Georgina, sembra considerare già chiusa l’esperienza-bis di Cristiano a Old Trafford, come testimoniato dalla presunta rimozione del giocatore dalla chat di gruppo di WhatsApp, decisa dagli amministratori Harry Maguire e Scott McTominay.