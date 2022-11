Ronaldo, mamma Dolores rompe il silenzio condividendo un incredibile post

La mamma di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, ha deciso di rompere il silenzio. Naturalmente lo ha fatto dimostrando tutto il suo sostegno al figlio riguardo all'intervista che il giocatore del Manchester United ha rilasciato al Sun. Dolores, 67 anni, ha sempre seguito Cristiano, in tutto il mondo, fin da quando era piccolo. Oltre a Cr7, ha altri tre figli. Non poteva dunque non far sentire la sua voce in un momento come questo.