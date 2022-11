Greenwood rilasciato su cauzione: libero in attesa del processo

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Mason Greenwood è stato rilasciato su cauzione fino all'udienza del 10 febbraio, in vista del processo in calendario per novembre del prossimo anno. Il 21enne attaccante del Manchester United - accusato da una donna di tentato stupro, controllo e comportamento coercitivo e aggressione - si è presentato di fronte alla Minshull Street Crown Court (completo nero, camicia bianca e cravatta nera) dopo che il mese scorso era stata accolta dal tribunale di Manchester la sua richiesta.