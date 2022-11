Chelsea, super gol di Casadei: i tifosi lo vogliono in prima squadra

Casadei, la prodezza contro il Peterborough fa il giro del web

Proprio in EFL Trophy il talentuoso centrocampista offensivo romagnolo, classe 2003, è stato autore di un super gol nella partita vinta 4-2 sul campo del Peterborough United. Le immagini, prodotte dai canali social ufficiali del Chelsea, sono subito diventate virali presso i tifosi dei Blues, grazie alla qualità delle prodezza di Casadei, che dopo uno scambio con un compagno si è fatto luce con personalità e potenza portando palla fino ai 35 metri dalla porta avversaria per poi scagliare un destro potentissimo e preciso del quale il portiere avversario Lucas Bergstrom ha potuto solo vedere la scia del pallone terminare in porta per la rete del provvisorio 0-2.

Classe e temperamento: i tifosi del Chelsea pazzi per Casadei

Dopo un inizio sofferto, dovuto all’ambientamento in una realtà e in un tipo di calcio molto differenti rispetto a quelli italiani, Casadei, schierato comunque sempre titolare dal proprio allenatore fin dall’inizio della stagione, è diventato un tassello insostituibile della squadra, con quattro gol già segnati tra campionato e coppa. Merito di quel mix di tecnica, potenza e fisicità magari da limare un po’ (già due le espulsioni subite, entrambe per doppia ammonizione), ma che ne hanno fatto già un beniamino dei tifosi anche della prima squadra del Chelsea, al punto da spingerli a invocarne a furor di popolo via social la promozione nella prima squadra allenata da Graham Potter, reduce da una prima parte di stagione largamente sotto alle aspettative.