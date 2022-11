"Tottenham, Conte stregato da un ex della Serie A: può arrivare a gennaio"

Da campionati di centroclassifica con il Bologna alla prospettiva di approdare nel campionato più ricco del mondo, passando per una positiva esperienza al Bruges e dal Mondiale. Potrebbe essere questo l’itinerario dello strano giro d’Europa, con passaggio in Qatar, di Andreas Skov Olsen , attaccante danese che secondo quanto riportato dalla stampa belga sarebbe il principale obiettivo del Tottenham in attacco per il mercato di gennaio.

Qatar 2022 tra partite e mercato: top clubs al lavoro

A parlare dell’interesse degli Spurs per il duttile fantasista classe ’99 è 'Het Nieuwsblad', secondo il quale Antonio Conte sarebbe il primo estimatore delle qualità di Skov Olsen, che è uno dei giocatori seguiti con maggiore attenzione a Qatar 2022 dai dirigenti degli Spurs, che al pari dei colleghi di diversi top club europei, tra i quali l’Inter, “rappresentata” al Mondiale dal direttore sportivo Piero Ausilio, stanno seguendo dal vivo (favoriti dalle ridotte distanze tra le città che ospitano le gare) la maggior parte delle partite del torneo iridato.

"Skov Olsen vice Kulusevski: il Tottenham ci prova"

Dopo aver chiuso la prima parte di Premier League staccata di 8 punti dall’Arsenal capolista, ma in piena zona Champions League, e dopo la qualificazione agli ottavi del massimo torneo continentale per club, dove i londinesi affronteranno il Milan, la dirigenza del Tottenham sembra decisa ad accontentare, nei limiti del possibile, le richieste di Conte, che dopo i tanti milioni spesi dalla società la scorsa estate chiede un altro upgrade per colmare il gap che ancora separa Kane e compagni dalle big del campionato. Così, oltre all’interesse “datato”, ma tornato d’attualità proprio grazie alle sue prestazioni al Mondiale, per il centrocampista della Juventus Weston McKennie, pupillo del ds del Tottenham Fabio Paratici, ecco spuntare l’ipotesi Skov Olsen, la cui duttilità è ritenuta da Conte una potenziale risorsa preziosa per l’attacco, come valida alternativa a Dejan Kulusevski.

Skov Olsen, dall'addio al Bologna al Mondiale

Prodotto del fertile vivaio del Nordsjaelland, Skov Olsen è arrivato al Bologna nel gennaio 2019, ma in due anni e mezzo in rossoblù è riuscito a mettere in mostra le proprie qualità solo a strappi, complice anche il fatto di venire spesso utilizzato come esterno offensivo, a dispetto del proprio ruolo naturale che è quello di trequartista centrale-seconda punta. Il passaggio al Bruges la scorsa estate è coinciso con l’esplosione del giocatore, che nel club che fu del milanista Charles De Ketelaere si è imposto a suon di gol (otto) e assist (quattro) tra campionato e Champions League, entrando in pianta stabile nel giro della nazionale danese e meritandosi la convocazione per il Mondiale. Tottenham seriamente interessato, quindi, ma è da capire la disponibilità del Bruges a far partire il giocatore a metà stagione proprio nell’annata che ha visto i belgi conquistare per la prima volta il pass per gli ottavi di Champions, dove l’avversario sarà il Benfica.