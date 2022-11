Haaland in centro a Bologna: ecco il motivo

Una torre a passeggio per Bologna. Erling Haaland, centravanti del Manchester City, che nella Premier League in corso ha segnato 18 gol in 13 presenze, e della nazionale norvegese, che non è ai Mondiali in Qatar, nel pomeriggio ha visitato il capoluogo emiliano. Nulla di legato al calcio, nei giorni scorsi il forte e possente attaccante era stato a Maranello per comprare una Ferrari. Haaland si è concesso una visita nel centro città e una passeggiata in Galleria Cavour, la galleria dei negozi di lusso bolognese.