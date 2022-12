Ronaldo ancora allo United a gennaio, che beffa per i tifosi

L'Al-Nassr tenta Cristiano Ronaldo

Eppure, il numero 7 più famoso del mondo avrà ancora la maglia dello United anche nel mese di gennaio 2023. No, nessun ripensamento, Erik Ten Hag e i dirigenti stanno già guardando altrove per rinforzare l’attacco così come Ronaldo e il suo agente Jorge Mendes stanno vagliando le proposte ricevute, con quella ricchissima dell’Al-Nassr che sembra tentare, ma non troppo, Cristiano, deciso a continuare a giocare in Europa e in particolare a cercare di tornare protagonista in Champions League.

Beffa Manchester United: Ronaldo nel calendario ufficiale 2023

Sì, perché nel primo mese del nuovo anno Ronaldo non sarà protagonista in carne ed ossa nella quotidianità dei tifosi del Manchester, ma, come anticipato dal 'Sun', il suo volto sorridente apparirà nel calendario ufficiale 2023 della squadra, proprio nel mese di gennaio. La rescissione è infatti arrivata troppo tardi affinché ci fosse il tempo necessario per “rimuovere” l’ormai illustre ex, per scegliere un altro giocatore per gennaio e ridare il tutto alle stampe.

Manchester United, in svendita il merchandising su Ronaldo

Chissà quale sarà la reazione dei tifosi che sceglieranno di acquistare il calendario, il cui costo è di 10,99 sterline e sulla cui copertina compaiono i volti di David De Gea, Marcus Rashford e Bruno Fernandes, ora che l’anticipazione della presenza di Ronaldo è diventata pubblica. La certezza è che, come riportato sempre dal Sun, la società ha già iniziato a mettere in saldo i prodotti del merchandising ufficiale con l’immagine o il nome di Ronaldo: il costo delle magliette è passato da 20 sterline a cinque, stesso prezzo delle tazze, in vendita con il 50% di sconto. Il portachiavi con l’effige di CR7 costa invece ora, nello store ufficiale come online, appena due euro, contro i cinque di partenza…