Manchester United travolto a Cadice: furia Ten Hag contro squadra e avversari

Se doveva essere una prova generale della… vita senza Cristiano Ronaldo , l’esito non è stato esaltante. Il Manchester United è caduto fragorosamente nel primo test del ritiro invernale contro il Cadice che i Red Devils stanno svolgendo in Spagna in attesa della ripresa dell’attività in Inghilterra, prevista già per il 21 dicembre con la Coppa di Lega.

Il Manchester United crolla a Cadice in amichevole

Alla prima uscita, seppur non ufficiale, dopo l’ufficializzazione della separazione dall’attaccante portoghese la squadra di Ten Hag, scesa fatalmente in campo con una formazione largamente rimaneggiata a causa dell’assenza dei ben 14 giocatori impegnati al Mondiale, dodici dei quali ancora in corsa, è comunque crollata senza appello, incassando due reti già nei primi 15 minuti contro la penultima forza della Liga, capace di vincere appena due partite nelle prime 14 di campionato e “detentrice” del peggior attacco con soli 9 gol realizzati.

"Lo United perde, Ten Hag litiga"

Insomma, la più classica delle figuracce, giustificabile per la condizione non perfetta dopo la pausa, ma che era comunque evitabile se in campo si hanno giocatori come Wan Bissaka, Lindelof, McTominay, Van de Beek e Martial. Per questo Ten Hag non ha saputo mascherare la propria delusione, sia durante la partita che al termine della stessa. A match in corso il tecnico olandese è stato protagonista di un’accesa discussione con l’allenatore del Cadice Sergio all’altezza della linea laterale: per separare i due è stato necessario l’intervento del quarto uomo.

Ten Hag, furia sul Manchester United: "Inaccettabile"

Le dieci sostituzioni effettuate dall’ex manager dell’Ajax durante l’intervallo non hanno cambiato il verso della partita, così al termine del match Ten Hag non ha mascherato il proprio sconforto per la prestazione della squadra: “Abbiamo dormito per i primi 15 minuti. Prendere due gol in quel modo e non scendere in campo nel primo quarto d’ora è inaccettabile per una squdara come la nostra. È una cosa che non deve succedere più”. Lo United riceverà il Burnley nel terzo turno di Coppa di Lega il 21 dicembre, mentre nel Boxing Day riprenderà la Bundesliga e a Old Trafford arriverà il Nottingham Forest.