Salah festeggia il Natale, followers inferociti: "Smetteremo di seguirti"

Liverpool, ripartenza falsa: addio Coppa di Lega

Il Liverpool è stata una delle prime big a scendere in campo, già l’antivigilia di Natale nella spettacolare sfida di Coppa di Lega persa 3-2 contro il Manchester City. Per la squadra di Jurgen Klopp, principale delusione della prima parte di campionato e ormai fuori dalla lotta al titolo, è quindi già sfumato un altro degli obiettivi stagionali, ma tutto questo non ha turbato la voglia di celebrare le festività da parte di Mohamed Salah.

Salah nella bufera per l'albero di Natale

L’attaccante egiziano ha pubblicato sui propri canali social, Twitter e Instagram, una foto sorridente che lo ritrae in pigiama circondato dai suoi affetti, la moglie Magi e le due figlie Makka e Kayan, in un tipico contesto natalizio, con sullo sfondo l’albero di Natale con i relativi doni e il caminetto sulla destra. Insomma, un tipico quadretto natalizio, almeno in apparenza, con tanto di hashtag #FelizNatal, che ha però alienato all’ex romanista le critiche di parecchi followers musulmani, alcuni dei quali si sono spinti anche a "minacciare" di non seguire più l'attaccante sui social: "Se non elimini questa foto dovrò smettere di seguirti". Il motivo è legato al fatto che la religione musulmana non prevede festeggiamenti per il Natale (secondo l’Islam Gesù è un profeta e in quanto tale non ne viene celebrata la nascita) pur non opponendosi apertamente alle celebrazioni dei cristiani