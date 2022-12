Il curioso retroscena sulla formazione del Manchester United contro i Wolves: Garnacho evita un precedente clamoroso

MANCHESTER - È tutto pronto per l'ultima partita di questo 2022 del Manchester United , che scende sul campo del Molineux Stadium per sfidare il Wolverhampton nella 18ª giornata di Premier League. All'annuncio delle formazioni ufficiali , in molti hanno notato un particolare dettaglio sulla squadra di Ten Hag , con la sola presenza di Alejandro Garnacho che ha evitato un clamoroso precedente del 1937 .

Alejandro Garnacho, l’argentino che ha fatto innamorare il Manchester United

United, Garnacho evita un precedente del 1937!

I Red Devils si sono infatti ritrovati con McTominay indisponibile e Rashford in panchina, rischiando di scendere in campo con zero titolari provenienti dal settore giovanile. Un episodio, che non avviene dal 1937. Come già detto, però, il baby talento argentino ha impedito questo precedente, essendo stato schierato titolare nel tridente alle spalle di Martial. Garnacho, diciotto anni, continua dunque a risultare un protagonista a sorpresa di questo United, avendo fatto innamorare allenatore e tifosi.