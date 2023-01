Guardiola, cosa succede? La frase che terrorizza il Manchester City dopo il pari con l'Everton: tifosi in ansia

Guardiola spaventa il City: "Se ci stanchiamo l'un l'altro me ne vado!"

“Nel momento in cui sento che qualcosa non va, mi dimetto. Non rimarrò qui, in Inghilterra, come hanno fatto Ferguson e Wenger", ha tuonato in conferenza stampa l'allenatore del City nonostante abbia sottolineato di aver comunque apprezzato la prestazione della squadra nonostante il pareggio interno con l'Everton. Il tecnico spagnolo ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Manchester City fino al 2025 ma ha anche ammesso che il prolungamento non garantirebbe comunque una sua permanenza in Inghilterra: "Il contratto fino al 2025 è solo un pezzo di carta - ha dichiarato Guardiola -. Se ci stanchiamo l'uno dell'altro, me ne vado. Ho prolungato il contratto perché sento che la squadra può ancora fare cose buone con me", ha concluso.