Premier, Conte ko con l'Aston Villa. Pari Chelsea con il Nottingham Forrest

LONDRA - Il Tottenham di Antonio Conte crolla in casa sotto i colpi dell' Aston Villa, mentre il Chelsea viene fermato sull'1-1, sul campo del Nottingham Forrest. Il 2023 si apre con due risultati a sorpresa in Premier League. Il Tottenham viene sconfitto 2-0 (gol di Buendia e Douglas Luiz). Il Chelsea sblocca il risultato con Sterling, ma viene raggiunto nella ripresa.

Premier League, calendario e risultati

Dopo il 2-2 con il Brentford nel Boxing Day il Tottenham di Conte cade in casa contro l'Aston Villa di Unai Emery, perdendo 2-0. Buendìa e Douglas Luiz stendono gli Spurs con due gol nel secondo tempo, il primo segnato al 50' e il raddoppio molto bello al 73'. Un successo meritato per quanto visto in campo, con un Tottenham che subisce e concede sempre molto in difesa e che perde terreno da chi lo precede, rimanendo fuori dalle prime quattro (è quinto a 30 punti).

Tottenham-Aston Villa 0-2, tabellino e statistiche

Chelsea fermato dal Nottingam Forrest

Il Chelsea di Potter non va oltre l'1-1 sul campo del Nottingam Forrest, al termine di una gara equilibarata ed emozionante. Dopo una partenza scoppiettante (con un'occasione per parte), il Chelsea sblocca il risultato al 16' grazie a Sterling, che ribadisce in rete un pallone carambolato sulla traversa, dopo una deviazione fortuita del difensore Boly: l'attaccante del Chelsea torna a segnare in campionato dopo una lunga attesa (l'ultimo gol lo aveva realizzato il 30 agosto). Nella ripresa i padroni di casa partono forte: prima colpiscono la traversa con Gibbs-White, poi al 63' pareggiano con Aurier, che sugli sviluppi di un corner, insacca da sotto misura. Gli ospiti si gettanno all'attacco, ma non riescono a sfondare. Il pareggio lascia i Blues all'ottavo posto, con 25 punti. Il Nottingham Forrest aggancia il West Ham a quota 14, in piena lotta salvezza.

Nottingham Forrest-Chelsea, tabellino e statistiche