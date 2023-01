Pazzesco, un giocatore dell’Argentina ha comprato un animale per proteggere la medaglia d’oro!

BIRMINGHAM (Regno Unito) - Dopo le discutibili esultanze nei festeggiamenti post trionfo in Qatar, il Dibu Martinez torna a far parlare di sé. Il portiere dell'Argentina campione del Mondo, grande protagonista del torneo e della finale vinta ai rigori con la Francia, ha fatto ritorno in Inghilterra al suo club di appartenenza, l'Aston Villa, con cui oggi è andato in panchina nel blitz vincente in casa del Tottenham, e ne ha combinata un'altra delle sue: anziché affidarsi a una cassetta di sicurezza o a un'importante agenzia assicurativa, Martinez ha scelto un modo alternativo per proteggere la preziosa medaglia d'oro riservata ai vincitori del Mondiale.