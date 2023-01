Cala il gelo tra Lloris e Dibu Martinez in diretta tv: di nuovo faccia a faccia dopo la finale mondiale

LONDRA (Inghilterra) - Sono passate soltanto due settimane, ma la finale del Mondiale tra Argentina e Francia continua anche fuori dal campo. I portieri delle due nazionali ieri si sono ritrovati per la sfida di Premier League tra Tottenham e Aston Villa. Il francese Lloris non ha vissuto particolarmente bene l’incontro con il collega argentino Martinez, protagonista assoluto nella serie finale dei rigori che ha consegnato la coppa ai sudamericani.

Un saluto forzato

Prima dell’ingresso in campo delle squadre, i due portieri si sono ritrovati nel tunnel dello stadio. Lloris è apparso piuttosto nervoso, ma non ha potuto evitare il saluto del collega, immortalato dalle telecamere. E’ stato un gesto dovuto, per non alimentare ulteriori polemiche. Ma di certo Lloris avrebbe evitato volentieri l’incontro ravvicinato con Dibu Martinez che dal fischio finale della partita ha continuato a tenere un comportamento pittoresco, non sempre rispettoso degli avversari battuti sul campo.