Super Brentford: che tris al Liverpool! Darwin Nunez stregato

LONDRA (INGHILTERRA) - Una delle squadre più in forma della Premier League mette in ginocchio il Liverpool di Klopp nel primo match della 19ª giornata di Premier League: il Brentford vince 3-1 in casa e avvicina proprio i Reds in classifica salendo al settimo posto a 26 punti (Liverpool sesto a 28). Nel primo tempo la squadra di Thomas Frank va avanti 2-0, sbloccando grazie all'autogol di Konaté al 19' e raddoppiando al 42' con Wissa. Gli uomini di Klopp reagiscono nella ripresa e accorciano con Chamberlain al 50', ma all'84' Mbeumo cala il tris e chiude i giochi. Serata nera per Darwin Nunez che fallisce più volte il gol e resta a secco ancora una volta: non segna dal 12 novembre (4 partite tra campionato e coppa).