Arsenal bloccato dal Newcastle. United a più cinque sul Tottenham

Finisce senza gol e con poche emozioni il big match tra Arsenal e Newcastle . Gli uomini di Arteta sono stati bloccati dall'organizzata difesa ospiete (che in 18 gare di campionato ha subito solo 11 reti) e non hanno creato pericoli. L'unica occasione degna di nota è arrivata a tre minuti dalla fine con Nkietah, fermato dal portiere Pope. Con questo pareggio l'Arsenal resta in vetta, portandosi a più otto (ma con una gara in più), sul Manchester City . Il Newcastle resta al terzo posto, raggiunto dal Manchester United, vittorioso sul Bornemouth (3-0). Netta vittoria (4-1) del Brighton di De Zerbi sul campo dell'Everton. Vince anche il Fulham contro il Leicester.

L'Arsenal non trova sbocchi

Primo tempo equilibrato, ma con poche emozioni. L'Arsenal crea due occasioni nei primi minuti, con Saka e Xhaka, poi il nulla fino al 34', quando Gabriel, di testa sfiora il palo. Il Newcastle si difende con ordine e riparte, concedendo pochi spazi agli uomini di Arteta. Allo scadere della prima frazione occasionissima per gli ospiti, che sfiorano il vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Joelinton. Nella ripresa il copione non cambia: l'Arsenal prova a fare la partita, ma va a sbattere contro un vero e proprio muro: la prima palla gol arriva all'80': Martinelli, su un corner, svetta di testa e lambisce il palo. A tre minuti dalla fine Nketiah ha sul sinistro la grande chance, ma la sua conclusione a colpo sicuro viene respinta con i piedi da Pope.

Arsenal-Newcastle, tabellino e statistiche

Brighton ok: De Zerbi vince con l'Everton

Il Brighton di De Zerbi batte nettamente il Fulham in trasferta 4-1: dopo aver sbloccato il risultato nel primo tempo con Mitoma, gli ospiti dilagano nella ripresa, grazie ai gol di Ferguson, March e Gros. Nella ripresa torna in campo Mac Allister, dopo il trionfo nei Mondiali. In pieno recupero il gol di Gros (su calcio di rigore) permette all'Everton di accorciare le distanze. Successo esterno anche per il Fulham, che si impone 1-0 sul campo del Leicester. Decide la rete segnata da Mitrovic al 17' del primo tempo. Vittoria convincente per il Manchester United, che sconfigge 3-0 il Bornemouth: gol di Casemiro, Shaw e Rashford. Gli uomini di Ten Hag raggiungono il Newcastle al terzo posto con 35 punti.

Leicester-Fulham, tabellino e statistiche

Everton-Brighton, tabellino e statistiche

Manchester United-Bornemouth, tabellino e statistiche