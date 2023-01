Infortunio horror in Premier: il ginocchio in posizione assurda, giocatore in lacrime

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Serata dai due volti per il Manchester United: i 'Red Devils' vincono 3-0 contro il Bournemouth grazie alle reti di Casemiro, Shaw e Rashford e si rilanciano in Premier League. Una serata però macchiata dal terribile infortunio al ginocchio occorso a Donny Van de Beek: il centrocampista olandese ha lasciato il campo al 42' del primo tempo in lacrime dopo un violento scontro con Marcos Senesi, difensore argentino delle 'Cherries'. I filmati sui social media mostrano infatti la gamba destra di Van de Beek che si accartoccia su sé stessa e che compie un movimento innaturale, lasciando i sasso i tifosi giunti in massa a Old Trafford.