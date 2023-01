Guardiola svela l'ultima conversazione con Vialli e si commuove: "E' stato incredibile"

Anche Pep Guardiola si è unito nel ricordo di Gianluca Vialli. Il tecnico del City ha omaggiato il compianto ex calciatore di Juventus e Chelsea in conferenza stampa: “Difficile trovare una persona più carismatica. A nome del City, mando un grosso abbraccio alla moglie e alle figlie. Ti fa capire come la vita sia il lancio di una moneta, che non sai mai cosa farà uscire. Voglio ringraziare la federcalcio italiana e soprattutto Roberto Mancini, per averlo coinvolto con la Nazionale negli ultimi anni. So quanto lo faceva sentire vivo, quanto essere parte della squadra che ha vinto l’Europeo l’aveva fatto sentire ancora parte di qualcosa di importante. Aveva un carisma davvero unico, ed è impossibile trovare qualcuno che quando parla di lui, come sto facendo io, non lo sottolinei. Un giorno eravamo a Maiorca, arrivammo tardi al campo di golf e cominciammo a mangiare insieme. Mi raccontò come stava lottando contro la malattia, è stato incredibile. Purtroppo è arrivata questa brutta notizia".