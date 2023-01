Chelsea, tutto pronto per Joao Felix: il portoghese a Londra per le visite mediche

LONDRA - Il Chelsea ha ormai in pugno Joao Felix. L'attaccante portoghese dell'Atletico Madrid si trova già a Londra dove sosterrà le visite mediche. A quel punto il club inglese ufficializzerà il trasferimento del giocatore dai Colchoneros. Joao Felix dunque saluterà la Spagna per trasferirsi in Inghilterra fino al termine della stagione. Il Chelsea di Boehly verserà nelle casse dell'Atletico Madrid 11 milioni di euro. Tale cifra comprende i 5-6 milioni netti all'anno dell'ingaggio di Joao Felix.