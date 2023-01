Klopp esasperato litiga con un giornalista: “Ti devo raccontare ancora una volta quella storia?”

LIVERPOOL - Conferenza stampa movimentata quella di Jurgen Klopp, manager del Liverpool, alla vigilia del match in trasferta contro il Brighton di De Zerbi. Alla domanda di un giornalista circa il mercato dei Reds, il tecnico tedesco, evidentemente irritato, ha risposto parlando per due minuti e chiarendo la posizione del club in merito ai trasferimenti. Carl Markham, giornalista della Press Association, a quel punto ha chiesto: 'Hai detto prima che non puoi risolvere tutti i problemi con il mercato. Questo perché non pensi che ci siano giocatori in grado di risolvere i problemi o perchè sono inarrivabili dal punto di vista economico?". Prima che potesse finire la domanda, Klopp ha interrotto il giornalista ribattendo così: "Carl, davvero, onestamente Carl. Ho fatto non so quante conferenze stampa con il Liverpool. Oggi non scrivere, registra e basta... Adesso devo raccontarti di nuovo la storia dei soldi? Veramente? Devo dirlo di nuovo? Quale pensi possa essere il motivo per cui non compriamo certi giocatori anche se abbiamo tanti soldi? Dopo tutti questi anni è questo che pensi di me? Perchè stai facendo questa domanda quando la risposta è sul tavolo? Davvero non lo capisco. Abbiamo una situazione difficile dal punto di vista degli infortunati e siamo pronti ad affrontarla. Ma il calciomercato non è per noi la soluzione in questo momento. Se in giro ci sarà un giocatore interessante per noi e qualcuno mi dirà di prenderlo, allora lo faremo".