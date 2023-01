"Non giocherai mai più nel Manchester United", la frase urlata da Ferguson a un grande ex fenomeno

MANCHESTER - "Non giocherai mai più per questo club". È la durissima accusa che Sir Alex Ferguson ha rivolto ad uno dei giocatori più famosi e forti nella storia del Manchester United . A rivelarlo è stato Rio Ferdinand , che ha ricordato il suo primo derby contro il Manchester City ed ha svelato un retroscena sullo storico tecnico dei Red Devils.

"De Gea in scadenza con il Manchester United, la Juve ci pensa"

Il racconto di Rio Ferdinand

"Avevamo appena perso 3-1 - racconta Ferdinand -. Goater aveva segnato una doppietta e ci aveva battuti. Entrando nello spogliatoio potevo già sentire la rabbia di Ferguson, potevo percepire l’atmosfera. Mi siedo e Ruud Van Nistelrooy entra con una maglietta del Manchester City. L'aveva scambiata a fine partita. Sir Alex Ferguson ha perso la testa, era completamente impazzito. Non è diventato rosso, è diventato viola. È andato crontro Van Nistelrooy: ‘Non entrare mai più in uno spogliatoio dopo un derby con una loro maglia. Mai, non portarne mai una in questo spogliatoio. Fallo e non giocherai mai più per il Manchester United'“.