Bruno Fernandes esplode a causa di Ronaldo: la spiegazione è sui social

MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Prima giocavamo come singoli, ora siamo una squadra ". Non ha dubbi Bruno Fernandes , la differenza ora nel Manchester United si vede. La riprova è la vittoria in rimonta nel derby contro il Manchester City, ribaltato 2-1 in quattro minuti dopo il vantaggio firmato da Grealish. I Red Devils sono rimasti in gara senza pedersi e alla fine hanno strappato i tre punti a Guardiola. Quella dichiarazione di Bruno Fernandes ("ora siamo squadra"), però, qualcuno l'ha letta come una frecciata a Cristiano Ronaldo , scatenando la reazione social del centrocampista.

Bruno Fernandes, la frase su Ronaldo

Questo lo sfogo pubblicato dal portoghese su Instagram: "So che è dura vedere il Manchester United fare bene e non avere nulla di cui parlare a parte le cose positive! Non usate il mio nome per attaccare Cristiano! Cristiano ha fatto parte della nostra squadra per metà della stagione e, come ho detto in molte interviste, da Liverpool tutti stiamo facendo cose fantastiche e ci stiamo comportando come una vera squadra, e i risultati si vedono. Andiamo avanti!".