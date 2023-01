Infortunio horror per Bruno Guimaraes: lascia il campo in lacrime, il tentativo è estremo

NEWCASTLE (INGHILTERRA) - Pomeriggio da incubo per il 'gladiatore' Bruno Guimaraes , uscito in lacrime all'intervallo del match di Premier League vinto in casa dal Newcastle contro il Fulham . Hanno infatti commosso ed emozionato i tifosi di St. James' Park le lacrime sul volto del 25enne centrocampista brasiliano all'uscita dal campo dopo la fine del primo tempo.

Pianto di dolore

Lacrime di dolore, dovute all'infortunio subito dal calciatore del Newcastle nel corso del primo tempo, quando ha appoggiato male il piede dopo un contrasto con un avversario. Si è temuto subito il peggio, ma dopo le cure dello staff medico dei padroni di casa Guimaraes è tornato in campo, stringendo i denti e giocando per circa mezz'ora. Uno sforzo eroico ma pagato a caro prezzo, come dimostra il suo pianto di dolore mentre rientrava negli spogliatoi, sostenuto dai compagni prima di essere sostituito da Saint-Maximin.